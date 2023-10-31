Еще в четырех округах Подмосковья скорректировали режим работы светофоров

Работы провели в четырех городских округах. Так, в селе Павловская Слобода под Истрой провели обкатку изменений режимов светофора на перекрестке улиц Ленина и площади Свободы. В Лобне на светофорном объекте, расположенном на пересечении Краснополянского проезда и улицы Ленина, установили систему адаптивного управления.

В поселке Володарского в Ленинском округе скорректировали работу двух светофоров — на Центральной улице рядом с остановкой «Поселок Володарского» и на пересечении Текстильной и Центральной улиц. Работу еще двух светофоров изменили и в Подольске — на пересечениях улиц Высотная и Кирова, а также улиц Высотная и Гайдара.

В ведомстве напомнили, что работы прошли в рамках проекта по ликвидации заторов. После проведенных мероприятий уже наблюдается положительный эффект.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в Московской области.