Эсминец НАТО проследил за российским кораблем в Ла-Манше

Британский эсминец HMS Duncan под флагом НАТО осуществил слежение за российским противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» в проливе Ла-Манш. На официальном сайте военного ведомства страны отметили, что подобная операция впервые прошла под прямым командованием Альянса.

Корабль Королевского военно-морского флота сопровождал российское судно на протяжении всего его транзита через ключевой пролив — из Северного моря до французского острова Ушант. Для наблюдения экипаж эсминца также задействовал многоцелевой вертолет Wildcat.

Миссия отмечается как знаковая для структуры командования НАТО. Ранее британские корабли действовали в национальном формате. Теперь же эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Somerset интегрированы в постоянное соединение альянса, отвечающее за патрулирование вод Северной Европы. Военные эксперты расценивают это как сигнал усиления коллективного контроля НАТО над морскими коммуникациями у своих берегов.

