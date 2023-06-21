«Есть один модуль»: найдена особая общая деталь всех БПЛА, долетевших до Подмосковья

В Министерстве обороны РФ сообщили , что сегодня пресекли попытку Украины атаковать объекты на территории Московской области тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

По данным оборонного ведомства, радиоэлектронные средства подавили дроны, в результате чего те потеряли управление и упали. Пострадавших и разрушений нет.

Как рассказал военный эксперт Алексей Леонков, по фото обломков сложно сказать, какой именно марки и чьего производства беспилотник попал на территорию Московской области.

«Разбираться должны специалисты на месте. Есть беспилотники, похожие как братья-близнецы, но определить, кто его сделал, можно только по начинке: прежде всего, по двигателю, системе управления. Если он взорвался, вряд ли можно что-то увидеть», – уточнил Леонков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам эксперта, сейчас есть информация, что на Украине сами собирают модификации дронов из комплектующих частей, поставляемых из разных стран.

«Но на всех беспилотниках, которые долетели до Подмосковья, есть один модуль, который точно будет присутствовать. В зависимости от модели они могут отличаться по виду, по форме фюзеляжа, крыльев, но, скорее всего, там будет блок управления со спутниковой системой связи в формате 5G компании «Старлинк». Это один из общих признаков всех этих беспилотников», – рассказал эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что украинский БПЛА сбросил две бомбы на населенный пункт в Белгородской области.