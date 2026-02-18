Есть повреждения: раскрыты последствия атаки ВСУ на Чувашию
Глава республики Николаев: в результате атаки БПЛА в Чувашии повреждены машины
В результате атаки украинских беспилотников на Чувашию повреждения получили автомобили. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.
По его словам, повреждения заметили в Новоюжном районе Чебоксар и в населенном пункте Яуши (Чебоксарский округ). К счастью, обошлось без пострадавших, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
По информации Министерства обороны России, прошедшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 43 украинских дрона над территорией страны. Большинство из них — 21 БПЛА, сбили над территорией Брянской области.
Также украинские беспилотники ликвидировали над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.
