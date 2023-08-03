«Есть проблемы не только с алкоголем»: омбудсмен раскрыла прошлое семьи, в которой ребенка ранили ножом

По СМИ и соцсетям разлетелись новости о жутком происшествии в подмосковном Королеве, где отчим нанес ножевое ранение семилетнему мальчику. К счастью, сейчас с ребенком все в порядке, как удалось выяснить нашему журналисту.

Согласно информации прокуратуры Московской области, сожитель матери двух детей распивал спиртные напитки, но ему помешал шум, который создавали ребята. Решить «проблему» он решил быстро и жестко — метнул в сторону детишек нож. Как итог, одного мальчика госпитализировали с колото-резаным ранением.

«Это, конечно, счастье, что мальчик не получил серьезное ранение и вскоре поправится. Сейчас врачи говорят, что состояние мальчика стабильно, ему оказана медицинская помощь, наложены швы», — рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам омбудсмена, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего.

Мишонова добавила, что этой семьей правоохранительные органы интересовались еще ранее.

«Ситуация в семье непростая, есть проблемы не только с алкоголем. Органы профилактики семью знают, проводят профилактическую работу с февраля этого года, оказывают и социальную поддержку. Будем надеяться, что мама сделает для себя правильные выводы из происшествия, и жизнь детей (у женщины есть еще малыш) наладится», — пояснила собеседница.

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье проверяют факт получения ножевого ранения малолетним.