«Кинул в сторону детей нож»: в Подмосковье проверяют факт получения ножевого ранения малолетним

Предварительно известно, что сожитель матери малолетнего выпивал спиртные напитки. По его мнению, дети слишком сильно шумели, поэтому он взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону детей. Мальчика с колото-резаным ранением оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. К счастью, в настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате массовой драки со стрельбой в Балашихе.