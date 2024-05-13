Эстония допустила скорую отправку своих военных на Украину

Советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл в беседе с Breaking Defence заявил, что войска действительно могут отправить на Украину, однако они не будут принимать участия в сражениях.

По словам Ролла, эстонские военные могли бы помочь ВСУ с тыловыми задачами и обслуживанием техники, но боевые задачи они брать не будут. Тем не менее их помощь могла бы разгрузить украинскую армию, позволив ей сделать численность подразделений в горячих точках больше.

«Пока обсуждения продолжаются <...>. Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы в том, что мы можем сделать», — сказал Ролл.

Как отметил советник эстонского президента, страна предпочла бы отправить войска только в рамках полноценной миссии НАТО.

Ранее сообщалось, что военные Североатлантического альянса давно присутствуют на Украине.