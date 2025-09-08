Эстония обвинила Россию в очередном нарушении воздушного пространства

Воздушное судно, по эстонской версии, без разрешения вошло в пространство над островом Вайндлоо и оставалось там четыре минуты. Это уже третье подобное нарушение в текущем году — предыдущие случаи фиксировались якобы в мае и июне.

Эстония, как член НАТО, немедленно уведомила альянс о инциденте, запустив стандартный протокол действий при нарушении воздушных границ. Эксперты блока считают, что четыре минуты пребывания в чужом воздушном пространстве — это достаточно для сбора разведданных и демонстрации присутствия.

Россия пока не ответила на претензии Эстонии.

