Евросоюзу необходимо подготовить своих военных для возможной их отправки на Украину. Там военнослужащие помогут выполнить план мирного урегулирования, который предлагает Дональд Трамп. Такое заявление сделал Маргус Цахна, глава эстонского министерства иностранных дел. Его точку зрения привело издание Financial Times.

По утверждению Цахны, переброска военных подразделений из Европы способна подкрепить любое мирное соглашение, которое будет достигнуто благодаря инициативе Трампа. По этой причине ЕС должен подготовить своих военнослужащих к подобному шагу.

Министр также заявил, что вступление Украины в НАТО станет для нее гарантией дальнейшей безопасности. Если Соединенные Штаты откажут Киеву в приеме в блок, то европейские войска на украинской территории станут единственной возможностью обеспечить безопасность этой страны.

Ранее сообщалось, что в Эстонии наблюдается резкий всплеск количества преступлений, которые совершаются из-за нехватки денег. К примеру, в сфере мошенничества их число подскочило на 25% на протяжении одного года. Это говорит о заметном ухудшении экономической ситуации в стране.