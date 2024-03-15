Глава НАТО анонсировал поездку по Закавказью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшие дни отправится в поездку по закавказскому региону, включающую в себя посещение трех стран – Армении, Азербайджана и Грузии.

Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-службы альянса. Планируется, что визит будет проходить с 17 по 19 марта и будет направлен на укрепление диалога и сотрудничества между НАТО и этими странами. Данный шаг направлен на укрепление связей в НАТО, а также желание альянса активно развивать и продвигать дальше интересы военно-политического блока.

По мере продвижения по агенде визита ожидается обсуждение широкого круга вопросов, включая безопасность, оборону, инициативы по укреплению сотрудничества в области обучения и подготовки, а также обмен опытом и экспертизой.

Ранее мы сообщали о том, что на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о планах использования доходов от замороженных в Европе российских активов.