«Это был настоящий ад»: число жертв взрыва автомобиля в индийской столице продолжает расти

Число погибших в результате мощного взрыва автомобиля в центре Нью-Дели возросло до 13 человек. Еще 24 человека получили ранения, а российское посольство опровергло наличие граждан РФ среди пострадавших. Об этом сообщает NDTV.

Мощный взрыв прогремел вечером в непосредственной близости от входа на станцию метро «Красный Форт» — одну из самых оживленных в индийской столице. Сила удара была такова, что пламя охватило несколько припаркованных автомобилей, а ударной волной выбило стекла в соседних зданиях.

На место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты и полиция, которая оцепила обширную территорию, полностью перекрыв движение. Представители правоохранительных органов воздерживаются от каких-либо комментариев относительно характера произошедшего, заявляя, что выводы можно будет сделать только после тщательного расследования. Власти Дели в ответ на инцидент ввели в городе режим повышенной готовности.

Пресс-секретарь российского посольства Петр Сизов заверил, что по предварительным данным, среди жертв и пострадавших российских граждан нет. Консульский отдел дипмиссии продолжает поддерживать контакт с местными спецслужбами для мониторинга ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в Тульской области установлен подозреваемый по делу о взрыве газа в многоэтажке.