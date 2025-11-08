Роковая затяжка: вредность соседа привела к взрыву и сравняла с землей подъезд дома

Следственный комитет России по Тульской области установил личность и обстоятельства причастности к взрыву газа в жилом доме поселка Куркино, где в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение первого подъезда.

Расследование показало, что инцидент стал следствием грубейшего нарушения правил безопасности: житель квартиры на первом этаже, где произошла утечка, решил закурить, несмотря на явный запах газа.

Примечательно, что газовщики уже прибыли на место по вызову жильцов и стучались в дверь именно этой квартиры, но не успели предотвратить трагедию.

Напомним, что из-за взрыва и обрушения пострадали четыре человека. Однако в ходе разборов завалов людей не обнаружили: чудом никого не придавило бетонными обломками.

Губернатор региона также рассказал об отсутствии людей под завалами дома после взрыва.