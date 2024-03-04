«Это была разведывательная группа»: выяснилось, кто мог подорвать железную дорогу в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП. В соцсетях заметили, что задерживаются электрички из Сызрани в сторону Самары. По предварительной информации, кто-то подорвал опору моста через реку Чапаевка. Кому это могло быть выгодно, мы разбирались с экспертом.

Приоритетные цели

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал комментарий о случившемся. По его словам, попытки терактов в регионе проводятся не в первый раз. Как сообщил Азаров, на месте работают правоохранители и спецслужбы, жертв и пострадавших нет.

Военный эксперт Андрей Попов заметил, что объекты российских железных дорог считаются критической инфраструктурой страны и могут попасть в перечень приоритетных задач украинских диверсантов — СБУ и ГУР.

«В последнее время участились случаи выявления подготовки терактов. Выяснилось, что задействованы очень много переселенцев из пунктов временного размещения. Такие ПВР находятся в том числе и в Самарской области. Так, спецслужбы выявили граждан, которые планировали поджоги», — сказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Официальных подтверждений этому мнению нет, но все же в прессе можно встретить инциденты, когда переселенцы оказывались «засланными казачками». Например, такое случалось во Владимирской области или на Северном Кавказе.

Не в одиночку

Возвращаясь к Самарской области, Попов добавил, что, когда речь идет о железобетонном сооружении, где толщина металла начинается от пяти см, ситуация иная. По словам эксперта, здесь действовал не агент СБУ под видом переселенца. Такое совершил и не просто «энтузиаст», которому дали инструкцию купить кое-что и поджечь релейный шкаф.

«Скорее всего, это была разведывательная группа, которая могла действовать у нас в глубоком тылу. Такие теракты совершают в два этапа: сначала готовят схрон со взрывчаткой и средствами радиосвязи, возможно, оружием и другими специальными приборами. Затем дают сигнал «спящей» агентуре, и они выходят», — заметил Попов.

Подрывникам, по мнению собеседника, нужно было прикрытие. Попов предположил, что помощники помогали с незаметным передвижением на разных видах транспорта, разгрузкой взрывчатки и дальнейшей эвакуацией.

По мнению члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», это могла быть группа из трех человек: один находился на транспорте и двое осуществляли установку. В любом случае, этот инцидент будут расследовать.

«Органы разберутся, какой был конечный замысел. Либо тут просто инфоповод, либо они хотели действительно подорвать электричку с мирными людьми, либо нацеливались на проходящий мимо состав с солдатами, военной техникой или вооружением. Все это следует установить», — считает подполковник запаса.

Тем не менее, как предположил Андрей Попов, в ближайшее время грузоперевозки по этому железнодорожному мосту возобновятся.

Ранее Захарова обвинила Запад в завершении расследований взрывов на «Северных потоках».