«Это изначально спланированная операция»: выяснились истинные причины посадки Airbus в поле под Новосибирском

В Новосибирской области экстренную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний», который летел из Сочи в Омск. Об этом написал губернатор региона Андрей Травников.

Как рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов, экипаж самолета мог заранее знать о неисправности судна.

«У аэропорта есть служба безопасности, которая оценивает правильность ремонта и состояние аэробусов. Без их подписи самолет не вылетает. Это как автобус выходит в рейс после последней подписи врача и мастера по ремонту. Так и здесь», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако по факту, по словам собеседника, у невылета самолета есть масса минусов для авиакомпании. В первую очередь — это убытки.

«Пассажиры, не долетевшие до пункта назначения, попросят деньги назад. Это убытки. При этом тот же самолет забирает еще и пассажиров на обратном пути, и за этот рейс тоже попросят вернуть деньги», — отметил Шалоносов.

Юрист напомнил также, что самолеты везут почту. У «Почты России» огромные контракты с разными авиакомпаниями. Также есть другие издержки в виде грузов, багажа, животных и так далее.

«Несложно догадаться, какого размера будут убытки от отмены одного рейса. И вдруг — самолет не готов. «Как это не готов? Вы хотите нас обанкротить на ровном месте?». И пилот вместе с командиром воздушного судна с молчаливого согласия садятся, крестятся и взлетают», — предположил Шалоносов.

При этом, по его мнению, косвенно это подтверждается и тем фактом, что посадку осуществили именно в поле.

«Они спланировали высоту, знали, что если что-то пойдет не так, спокойно сядут в поле и не разобьются. Один из принципов посадки самолета в поле, в лес или на дорогу — это изначально спланированная операция. Когда оба пилота понимают, что у их самолета есть неисправность, и летят на той высоте, где изначально можно безопасно спланировать посадку», — подытожил эксперт.

Ранее юрист озвучила сумму компенсации, которую должны получить пассажиры Airbus.