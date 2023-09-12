«Самолет не доставил в пункт назначения»: юрист озвучила сумму компенсации, которую должны получить пассажиры Airbus

В Убинском районе Новосибирской области экстренную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, написал губернатор региона Андрей Травников.

На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. К счастью, никто не пострадал. Теперь, как рассказала юрист Оксана Никитина, пассажирам полагается компенсация.

По ее словам, отношения пассажира и авиакомпании регулируются законом «О защите прав потребителей» и «Общими Правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

«Согласно «Закону о защите прав потребителей», пассажир может обратиться к авиакомпании с претензией, указав, что авиакомпанией не исполнены условия заключенного договора перевозки — самолет не доставил его в пункт назначения. Нужно указать все обстоятельства произошедшего», — пояснила юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В претензии, уточнила собеседница, необходимо требовать компенсации причиненных неисполнением договора убытков. Срок ответа на претензию — 10 дней, но требования подлежат удовлетворению в добровольном порядке.

«В случае отказа от исполнения требований пассажира, необходимо обращаться в суд с аналогичными вопросом, а также с требованием о возмещении неустойки, морального вреда и штрафа в размере 50% от взысканной судом суммы», — отметила Никитина.

Эксперт уточнила, что иски о защите прав потребителей не облагаются госпошлиной. Кроме того, все расходы, понесенные в связи с подачей иска, подлежат возмещению ответчиком — авиакомпанией, в том числе и расходы по оплате услуг представителя.

«Конкретно в случае с посадкой самолета в Новосибирске, пассажирам будет выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей, которая предусматривается договором о страховании со страховой компанией «Альфа», — подытожила юрист.

Ранее авиаэксперт рассказал о дальнейшей судьбе экстренно приземлившегося в поле Airbus.