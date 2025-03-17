В Германии призвали подготовить больницы к войне

В Германии система здравоохранения должна быть готова работать в военных условиях для ухода за получившими ранения солдатами и гражданским населением. Об этом интервью газете Augsburger Allgemeine сообщила министр здравоохранения земли Баварии Юдит Герлах.

По словам Герлах, здравоохранение, а также гражданское общество, должны перестроиться по причине «военной угрозы» Европе со стороны РФ, а еще вероятного отхода президента Штатов Дональда Трампа от прежней системы взаимодействия.

Глава министерства уточнила, что необходимо поддерживать медобслуживание для более чем 80 млн человек при условии войны и дополнительной помощи, которую следует оказывать раненым солдатам.

«Поэтому нам нужен всеобъемлющий «Гражданский операционный план для Германии»... Ведь исправно функционирующее здравоохранение так же важно для обороны страны, как и бундесвер», — подчеркнула Герлах.

Она же заявила, что в Баварии правительство направило в клиники запрос об их готовности к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ранее Германию обвинили в лояльном отношении к символам нацизма, использующимися на Украине.