«Эвакуации не было»: продавец рассказала о последствиях ЧП на крупном рынке

На оптово-розничном рынке «Садовод» в Москве произошел пожар. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Пожар локализовали на площади 30 квадратных метров, а затем спасатели отчитались о его полном погашении. Информации о пострадавших не поступало.

Наш журналист связался с продавцом одного из павильонов торгового комплекса — Айгуль.

«На остальной территории работа продолжалась в обычном режиме, эвакуации не было. До нас возгорание не дошло», – рассказала женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В целом, москвичей произошедшее встревожило. Пользователи социальных сетей отметили, что это происшествие – далеко не первое за этот год и даже за этот месяц. Многие не исключают, что рынок «Садовод» имеет некоторые проблемы с противопожарной безопасностью.

«Третий раз в этом году на моей памяти. Пользоваться огнем там, похоже, не научились. Скорее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», – рассказал нам москвич Владимир П.

Ранее мы сообщали: в соцсетях рассказали, что продавцы «Садовода» якобы курят на рабочих местах.