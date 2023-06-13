«Продавцы курят на рабочих местах»: на столичном «Садоводе» произошел пожар

На столичном рынке «Садовод» пожар. Кадры с места происшествия обнародовал ряд СМИ и сообществ в социальных сетях.

На видеозаписях с «Садовода», которые сняли очевидцы, видно, что около загоревшихся павильонов собралось очень много покупателей. Продавцы в это время пытались самостоятельно спасти товар.

«Сколько любопытных, которые мешают работе пожарных. А потом будут учить, как тушить надо было»; «Всегда удивляют люди, которые стоят и смотрят. Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует», — рассуждают пользователи социальных сетей.

По данным некоторых СМИ, посетителей и сотрудников рынка уже эвакуируют. Огонь охватил три павильона на площади около 20 «квадратов», пожарные приступили к его ликвидации. Причина возгорания еще не установлена.

«Продавцы сами же курят на рабочих местах. От этого и пожар», — предположил Кирилл К.

Ранее местные жители назвали вероятную причину пожара в красногорском ЖК «Спутник».