Эвакуация из-за просадки грунта: в Петербурге перекрыли улицу Харченко

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома 29/20 на 1-м Муринском проспекте из-за просадки асфальтобетонного покрытия. Как сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова, провал образовался на улице Харченко — в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора, вблизи шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора, пишет ТАСС .

Для координации ликвидации ЧП губернатор лично возглавил оперативный штаб. На месте работают специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сотрудники МЧС, правоохранительных органов и здравоохранения. По данным властей, пострадавших нет, угрозы для жизни людей не зафиксировано.

Эвакуированных жителей разместили в школе № 104 (ул. Харченко, д. 27), где им обеспечивают все необходимое. В целях безопасности ограничено движение по улице Харченко (от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта), а в близлежащих домах временно отключили газоснабжение.

По распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты «Водоканала» обеспечены всеми необходимыми ресурсами для устранения технологического нарушения.

