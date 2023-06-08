Эвакуация прошла в центре реабилитации детей в Люберцах из-за задымления кровли

На крыше бытовки центра медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах произошло задымление. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона сообщил «360» .

В ведомстве телеканалу рассказали, что никто не пострадал, однако всех пациентов и сотрудников пришлось эвакуировать. В министерстве отметили, что открытого горения не было. В настоящее время пожарные обследуют здание.

Уточняется, что бытовка является отдельным зданием. Во время задымления там никого не было.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из строящихся домов в подмосковном Красногорске.