Эвакуация сонных жителей, поврежденные дома и машины: итоги ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Ростове-на-Дону пострадали несколько многоквартирных домов. Об этом сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности главы Ростовской области, в своем Телеграм-канале.

По его информации, ущерб нанесен преимущественно объектам, расположенным в Первомайском районе города. На месте происшествия работают экстренные службы.

«В Первомайском районе Ростова получило повреждения остекление в нескольких 5-этажных домах — по ул. Вильнюсская, д. 4, 6, 7, ул. 1-й Конной Армии д. 16, 18, ул. В. Пановой, 37. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома. Их число уточняется», — сообщил Слюсарь.

В результате происшествия в административных и бытовых зданиях предприятия в Чертковском районе области также были нанесены повреждения. Было эвакуировано шесть сотрудников. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

Ранее сообщалось, что минимум пять взрывов прогремели над Ростовом-на-Дону.