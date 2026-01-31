Взрывоопасный предмет обезвредят в Орле: введены ограничения движения и эвакуация

В Орле утром 31 января начнется операция по обезвреживанию взрывоопасного предмета, обнаруженного на территории садового товарищества. Для обеспечения безопасности будет временно ограничено движение и эвакуированы жители из ближайших домов. Об этом пишет « КП ».

Работы по извлечению и ликвидации боеприпаса стартуют в 8:30. Специалисты уже провели предварительный осмотр и подготовку площадки. Планируется, что сотрудники МЧС извлекут взрывоопасный предмет из грунта, после чего вывезут его в специальную зону и произведут контролируемый подрыв.

В целях безопасности с 00:00 31 января до 24:00 1 февраля введены ограничения движения транспорта и пешеходов по нескольким улицам: ул. Генерала Родина (от ул. Мостовой до ул. Полесской), ул. Пархоменко (в районе дома 103), ул. Трудовых резервов (у дома 264 СНТ «Часовщик»), ул. Космодемьянской (у дома 1), а также на участке ул. Короленко от ул. Генерала Родина до ул. Сибирской. Также запрещена стоянка на проезде от улицы Космодемьянской до входа в парк Победы, кроме автомобилей экстренных служб.

Из-за ограничений изменятся маршруты движения нескольких автобусов (№ 1, 8, 12, 19, 26, 60), следующих через район Веселой Слободы. Их пути будут проложены в безопасной зоне через Тургеневский мост, улицы Полесскую, Матросова и Осипенко.

Будет проведена временная эвакуация людей из зоны радиусом 500 метров от места проведения работ. Список адресов включает дома на улицах Часовой, Трудовых Резервов, Веселой, Генерала Жданова, а также улицы Грибоедова, Глинки и Пахоменко целиком. Эвакуация затронет и пять садовых товариществ: «Связист», «Приборист-1», «Часовщик», «Мичуринец» и «Золотой поток». По словам губернатора Андрея Клычкова, все проживающие в этой зоне уже оповещены, дети заранее вывезены в безопасные места.

Глава региона также обратился к жителям домов, окна которых выходят в сторону СНТ «Часовщик», с просьбой не закрывать на замок окна и двери на время операции, чтобы минимизировать возможные повреждения в случае внештатной ситуации.

Окончание операции и отмену всех ограничений объявят дополнительно после завершения всех работ.

