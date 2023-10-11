Эвакуацию посетителей объявили в торговом центре в Химках

В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье прозвучало объявление о необходимости покинуть здание ТЦ, сообщил ТАСС .

Уточняется, что на место приехала машина пожарной службы, а представители ТЦ попросили посетителей отойти от здания на несколько метров.

О причинах эвакуации не сообщается. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на складе стройматериалов в подмосковной деревне Захарово произошел пожар.