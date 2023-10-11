Эвакуацию посетителей объявили в торговом центре в Химках
ТАСС: в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье объявлена эвакуация
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье прозвучало объявление о необходимости покинуть здание ТЦ, сообщил ТАСС.
Уточняется, что на место приехала машина пожарной службы, а представители ТЦ попросили посетителей отойти от здания на несколько метров.
О причинах эвакуации не сообщается. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.
Ранее сообщалось, что на складе стройматериалов в подмосковной деревне Захарово произошел пожар.