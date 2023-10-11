Эвакуацию посетителей объявили в торговом центре в Химках

ТАСС: в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье объявлена эвакуация

Безопасность
©Наталья Селиверстова/РИА Новости

Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]

В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье прозвучало объявление о необходимости покинуть здание ТЦ, сообщил ТАСС.

Уточняется, что на место приехала машина пожарной службы, а представители ТЦ попросили посетителей отойти от здания на несколько метров.

О причинах эвакуации не сообщается. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на складе стройматериалов в подмосковной деревне Захарово произошел пожар.

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