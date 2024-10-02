Европейские самолеты перестанут летать в Иран на фоне прошедших ракетных ударов

Еврокомиссия и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) разослали предостережение авиакомпаниям. Им рекомендовали временно прекратить полеты в Иран, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию авиаведомств.

ЕК и EASA указали, что полеты следует прекратить до урегулирования обстановки между Ираном и Израилем. Европейским авиакомпаниям рекомендовали не летать в сторону Ирана после ракетных ударов 1 октября. Ограничения предложили ввести на месяц, до 31 октября.

В Европейских авиаструктурах планируют следить за обстановкой. Не исключают, что предупреждение потеряет свою силу и раньше указанной даты.

Напомним, в ключевом руководстве ХАМАС, Хезболлах и Корпуса стражей исламской революции произошли потери. Также ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане. После этого, 1 октября, Иран открыл ракетный удар по Израилю. В Тегеране назвали атаку самозащитой. Большая часть из 180 иранских ракет была перехвачена.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран из соображений безопасности.