Россиян предостерегли от посещения Ирана

Посольство России в Тегеране опубликовало предостережения для граждан РФ на фоне обострившейся обстановки вокруг Ирана. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале дипмиссии.

На Ближнем Востоке вновь обострения: Иран 1 октября устроил массированный обстрел ракетами, назвав это актом самообороны. Израиль пообещал мощный ответ, причем для всех соседних недоброжелательных стран. Сложной остается обстановка для авиарейсов. На этом фоне посольство России в Тегеране призвало временно отказаться от полетов в Иран из соображений безопасности.

«В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», — отмечает посольство.

Пока Иран сообщает об успешных миссиях в ходе обстрела 1 октября, израильская сторона это опровергает. По данным еврейской страны, 180 баллистических ракет были сбиты силами ПВО. В то же время иранская армия заявила, что уничтожила одну базу и более 20 истребителей.

Ранее политолог предположил, станет ли Израиль использовать ядерное вооружение против стран Ирана.