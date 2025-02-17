Европу предупредили о возможной войне в случае отправки ее войск на Украину

Попытки европейских политиков отправить войска из Евросоюза на украинскую территорию могут вылиться в масштабную войну. Такой прогноз сделал Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета. Запись об этом он сделал в социальной сети Х.

По его мнению, последние инициативы ряда руководителей европейских государств могут очень плачевно закончиться для них самих и всей Европы. Отправка иностранных войск на украинскую территорию приведет к немедленной эскалации конфликта.

«Они попытаются медленно втянуть нас в континентальную войну. Как я уже предупреждал некоторое время назад, целью является постоянная война», — указал эксперт.

Ранее Малинен уже говорил о том, что некоторые европейские страны подумывают о том, чтобы открыть против РФ второй фронт для помощи Украине. Это, с большой вероятностью, произойдет на севере Европы, в том числе в районе Балтийского моря.