Как сообщило британское издание Express, Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, может тайно передать Украине ядерное оружие.

Военный аналитик Николас Драммонд заявил, что такая сделка может быть осуществлена с большой осторожностью, после чего Украина внезапно станет значительно мощнее.

По его словам, новый американский президент, возможно, предоставит украинцам ядерный арсенал при условии, что эта страна не сможет стать частью НАТО.

Британская газета Times сообщила в среду, 20 ноября, ссылаясь на отчет, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что Украина может создать ядерную бомбу всего за несколько месяцев, если США решат сократить свою военную поддержку.

При этом Украина уже многократно обращалась к Западу с просьбой о быстром приглашении в НАТО, угрожая в противном случае разработкой своего ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую версию ядерной доктрины — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».