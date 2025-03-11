Украинские Военно-воздушные силы столкнулись с серьезной проблемой в воздушном противостоянии с Россией.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что переданные западными партнерами истребители F-16 не способны эффективно противостоять российским многоцелевым сверхманевренным истребителям Су-35. Об этом пишет ТАСС.

По словам Игната, западные самолеты, которые поступили на вооружение украинской армии, недостаточно современны для ведения равноценного воздушного боя с российскими машинами. Для успешного противодействия Су-35 требуется комплексный подход, включающий задействование наземных систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и воздушных радаров.

Стоит отметить, что Су-35, относящийся к поколению «4++», обладает управляемым вектором тяги и предназначен для завоевания господства в воздухе. Машина способна уничтожать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты при помощи управляемых ракет в любых метеоусловиях.

К настоящему моменту Нидерланды поставили Киеву первую партию из 24 обещанных истребителей F-16, а Дания передала шесть машин этого типа с обязательством поставить еще 13 самолетов в будущем. Однако, как показала практика, этих поставок недостаточно для достижения паритета в воздухе.

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