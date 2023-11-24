Факт нарушения миграционного законодательства выявили в подмосковной Электростали

Сотрудники полиции при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области выявили нарушения миграционного законодательства на территории железнодорожной станции «Фрязево». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе рейда в отношении шестнадцати иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ, статье 18.10 КоАП РФ, а также по 18.11 КоАП РФ.

Примечательно, что на каждого из выявленных мигрантов наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. А троих из них депортируют из страны за нарушения.

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