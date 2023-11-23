В Подмосковье на четырехлетней девочке загорелось платье: ребенок погиб, возбуждено уголовное дело

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки от термического ожога тела. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия случилась в деревне Павлищево под Можайском. Ожоги ребенок получил на кухне, оставшись без присмотра взрослых. Девочку экстренно госпитализировали, но спустя двенадцать дней она скончалась.

По уголовному делу проводятся допросы, назначена экспертиза, указали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, в момент трагедии девочка находилась в квартире с мамой, малолетним братом и сестрой.

По предварительным данным, ребенок остался на кухне один, самостоятельно залез на стул и потянулся к шкафу, который расположен над газовой плитой с работающей конфоркой. Девочка задела подолом платья конфорку, одежда моментально воспламенилась.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела взяла на контроль Можайская городская прокуратура.