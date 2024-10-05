ФБР предупредили о возможных актах насилия 7 октября

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США 7 октября выпустили предупреждение о возможных актах насилия со стороны экстремистов, сообщил телеканал CNN.

Эта дата знаменует первую годовщину нападения палестинской организации ХАМАС на юг Израиля, за которым последовал конфликт в Газе и значительная эскалация ситуации в регионе.

«ФБР и Министерство внутренней безопасности публикуют это обращение для того, чтобы привлечь внимание к возможным угрозам на территории США со стороны различных групп, связанных с первой годовщиной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, а также в связи с продолжающимися призывами зарубежных террористических структур к своим сторонникам с целью провокации насилия на Западе», — говорится в сообщении.

По мнению обеих организаций, 7 октября может выступить как «стимул» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил Израилю ударом по НПЗ и газовым месторождениям.