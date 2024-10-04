Иран пригрозил Израилю ударом по НПЗ и газовым месторождениям

Иран готов ударить по всем объектам энергетической инфраструктуры Израиля, если тот осуществит нападение на исламскую республику, заявил адмирал Али Фадави, заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило агентство Mehr.

«Если захватчики допустят ошибку, мы атакуем все их энергетические ресурсы, включая нефтеперерабатывающие заводы и газовые месторождения», — отметил он.

Фадави подчеркнул, что Иран — это обширная страна с множеством экономических узлов, в то время как Израиль имеет всего три электростанции и несколько НПЗ, которые могут быть поражены одновременно.

Накануне верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный обстрел по Израилю стал лишь небольшим наказанием за его действия.

Он добавил, что в случае необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства с мощью и решимостью, при этом «не будет ни задерживаться, ни спешить».

Ранее Иран обвинил Израиль в наращивании эскалации на Ближнем Востоке.