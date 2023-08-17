Федерация бокса России выясняет обстоятельства избиения подростка тренером в Подмосковье
Фото: [Unsplash]
Федерация бокса России разбирается в ситуации с избиением несовершеннолетнего якобы тренером возле жилого дома в подмосковных Котельниках. Об этом со ссылкой на генерального секретаря организации Татьяну Кириенко сообщает ТАСС.
По информации агентства, напавший на подростка не является сертифицированным тренером.
Ранее СМИ сообщили, что тренер по боксу избил двенадцатилетнего подростка на глазах у сверстников. Позднее в правоохранительных органах уточнили, что телесные повреждения ребенку 2011 года рождения нанес мужчина 1966 года рождения.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку по факту случившегося также начала областная прокуратура.