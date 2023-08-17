Федерация бокса России выясняет обстоятельства избиения подростка тренером в Подмосковье

Федерация бокса России разбирается в ситуации с избиением несовершеннолетнего якобы тренером возле жилого дома в подмосковных Котельниках. Об этом со ссылкой на генерального секретаря организации Татьяну Кириенко сообщает ТАСС .

По информации агентства, напавший на подростка не является сертифицированным тренером.

Ранее СМИ сообщили, что тренер по боксу избил двенадцатилетнего подростка на глазах у сверстников. Позднее в правоохранительных органах уточнили, что телесные повреждения ребенку 2011 года рождения нанес мужчина 1966 года рождения.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку по факту случившегося также начала областная прокуратура.