Мужчина избил подростка на глазах у сверстников в ходе конфликта в Люберцах

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта с участием подростков в городском округе Люберцы. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошел возле одного из домов в микрорайоне Силикат в Котельниках. По предварительным данным, мужчина сделал замечание группе подростков и в ходе словесного конфликта затеял с одним из несовершеннолетних драку. Ребенок 2011 года рождения получил телесные повреждения.

Правонарушителем оказался местный житель 1966 года рождения. Его доставили в территориальный отдел полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проверку по факту случившегося также начала Люберецкая городская прокуратура. Надзорное ведомство в том числе даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и деятельности органов системы профилактики.

Ранее издание Mash опубликовало видеозапись, на которой мужчина избивает подростка. По информации журналистов, тренер по боксу нанес 12-летнему подростку одиннадцать ударов руками и ногами.

Ранее сообщалось, мужчина избил двух подростков в поселке под Серпуховом.