Фейерверк взорвался в толпе в Дюссельдорфе

На традиционной ярмарке в Дюссельдорфе один из праздничных салютов неожиданно изменил траекторию и врезался в толпу отдыхающих. Об инциденте сообщила газета Bild.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали 19 человек, четверо из них получили тяжелые ранения. Среди пострадавших оказался ребенок.

По предварительной версии полиции, причиной инцидента могло стать опрокидывание стартовой площадки для запуска фейерверков. Организаторы мероприятия приняли решение о досрочном закрытии ярмарки. С места чрезвычайного происшествия (ЧП) срочно произвели эвакуацию. Местные власти пообещали провести тщательное расследование инцидента.

Ранее издание Atlanta News First сообщило, что после концерта певицы Бейонсе в Атланте в больницу попали девять человек. К таким последствиям привела давка, образовавшаяся в метро сразу после выступления звезды.