Фейковые звонки от родственников и начальства стали все больше угрожать безопасности россиян

На протяжении 2024 года жителям РФ все чаще звонили аферисты, представляясь родственниками либо начальством. В 2025 году число таких звонков вырастет в несколько раз. Так считают эксперты, чье мнение привели своей статье «Известия».

По утверждению специалистов, общее число звонков в прошедшем году, где использовались дипфейк технологии, составляло десятки тысяч. В текущем году их количество многократно возрастет. Некоторые говорят о возможном росте на порядок. По этой причине не стоит доверять, даже если вам пишет либо звонит начальник, и требует перевести деньги либо совершить очень ответственную операцию.

«Звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — указала юрист Ольга Попова.

Ситуация осложняется тем, что сейчас мошенникам легко доступны самые современные IT-технологии, и то, что их применяют в отношении наиболее незащищенных категорий граждан: подростков, пенсионеров и так далее. По этой причине стоит настороженно относиться к любому варианту дистанционного общения.

Ранее сообщалось о самом крупном обмане, который был зафиксирован в России в прошлом году. Мужчина перевел мошенникам порядка 180 млн руб. Этого удалось добиться благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий.