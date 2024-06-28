Фермер из Румынии держал в рабстве семь человек, включая одного ребенка

Сотрудниками правоохранительных органов Румынии в уезде Арджеш был задержан местный житель, удерживающий в рабстве несколько человек, передает РИА Новости .

Арестованный мужчина являлся собственником фермы. В его незаконном подчинении находились семь человек, один из которых ребенок. Потерпевших заставляли работать на ферме. Отмечается, что содержались люди в ужасных условиях.

Полиция и прокуратура выявили, что спасенные граждане спали либо в фургоне, либо в самодельной палатке из фольги. Потерпевшим критически не хватало еды и воды, они постоянно мерзли. Однако работать на ферме их заставляли каждый день.

Спасенных людей доставили в больницу, правоохранители устанавливают связи с их семьями. При каких обстоятельствах они оказались на ферме не сообщается.