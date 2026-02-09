Фигурант дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

Фигурант дела о масштабных хищениях денежных средств у российских военнослужащих — участников специальной военной операции — Ваге Хачатрян после экстрадиции из Армении дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, обвиняемый полностью согласился с предъявленными обвинениями и выразил раскаяние в содеянном. Хачатрян был заочно заключен под стражу в мае 2025 года, после чего был объявлен в международный розыск.

Следствие считает, что преступная группа действовала с 2022 года на территории аэропорта Шереметьево и насчитывала не менее 40 участников. Основной целью злоумышленников становились военнослужащие, возвращавшиеся из зоны СВО в отпуск или направлявшиеся на лечение после ранений.

Как ранее сообщал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в схеме были задействованы таксисты, которые многократно завышали стоимость поездок. Кроме того, женщины, входившие в состав группы, вводили потерпевших в заблуждение, рассказывая о якобы тяжелом материальном положении и убеждая переводить им крупные суммы.

В случае отказа платить добровольно к пострадавшим применялись угрозы, грабежи и вымогательство. В преступное сообщество, по данным следствия, также входили лица, оказывавшие содействие злоумышленникам из числа сотрудников правоохранительных органов. Ущерб по делу продолжает устанавливаться.

