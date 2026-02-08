Мировой рекордсмен после ранения на СВО нашел свое семейное счастье в Туле

В Туле состоялась торжественная церемония бракосочетания, которая символично прошла накануне памятной даты. Как сообщают «Тульские известия» , 6 февраля, перед Днем семей защитников Отечества в Тульской области, поженились профессиональный спортсмен Евгений Иванов и сотрудница центра «Герой 71» Маргарита Дудина.

Молодоженов лично поздравила первый заместитель губернатора Наталья Архипова. Она вручила им свидетельство о браке и семейную летопись, подчеркнув важность таких союзов.

«Такие семьи являются опорой нашего общества и примером для других. Для нас важно, чтобы защитники Отечества и их близкие чувствовали поддержку региона и уверенность в своем будущем», – отметила Архипова.

Жених, Евгений Иванов, имеет уникальную биографию. Он является добровольцем и участником СВО, получившим тяжелое ранение, но уже через месяц после операции вернувшимся к тренировкам. Также спортсмен известен как двукратный мировой рекордсмен по силовому экстриму и президент областной федерации этого вида спорта. Один из его рекордов — протягивание на одних руках 24-тонного вагона — был посвящен Дню России.

Свадьба прошла в символичные сроки. Напомним, что 7 февраля в Тульской области теперь официально отмечается День семей защитников Отечества. Эта памятная дата была учреждена в 2025 году по инициативе многодетной матери из Богородицка Марины Шиферштейн, которую поддержал губернатор Дмитрий Миляев. Таким образом, создание новой семьи стало частью региональной традиции чествования военнослужащих и их близких.

