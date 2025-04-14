Фигурант дела о поджоге вертолета МЧС в Остафьево попросил отправить его на СВО

В деле о поджоге вертолета МЧС на аэродроме Остафьево фигурируют пять человек. Один из них — Даниил Ямсков попросил отправить его в зону спецоперации. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от адвоката Ямскова.

«Есть ходатайство о том, что он просит отправить его на СВО», — указал он журналистам.

Прокурор запросил четверым подозреваемым в поджоге, среди которых и Ямсков, по 19 лет лишения свободы. Еще одну фигурантку дела предлагают отправить в колонию на 13 лет. Один из обвиняемых был завербован спецслужбами Украины, ему поручили за деньги совершить диверсию. Завербованный самостоятельно привлек к делу еще четверых, все они приехали в аэропорт «Остафьево» и подожгли воздушное судно. Вертолет в итоге полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что в Самарской области задержали двух человек, которых украинские спецслужбы завербовали в Молдавии. Злоумышленники уже успели провести подрывы объектов в России и планировали дальнейшую диверсионную деятельность. Их задержали сотрудники ФСБ.