Фигурант по делу комбрига-десантника Фролов отказался признать вину в мошенничестве

Подполковник Константин Фролов, который проходит по делу командира бригады ВДВ полковника Артема Городилова, не признал свою вину во время продления ему срока пребывания в СИЗО. Об этом сообщил ТАСС.

Следствие считает, что Фролов входил в преступную группу полковника Городилова, которая занималась хищениями в особо крупных размерах. Он был арестован еще в июне и отправлен в СИЗО. Теперь же суд вынес решение о продлении его ареста.

«Вину не признаю. У нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать», — указал он после приговора суда.

Фролов считает, что пользы от его пребывания в зоне спецоперации будет заметно больше, чем от нахождения под стражей. Уже ожидается, что его адвокат обжалует вынесенный приговор.

Ранее пресса сообщала о помещении под домашний арест еще одного высокопоставленного военного — генерала Шестерова. Его обвиняют в растрате государственных средств, которую он совершал совместно с руководителем парка «Патриот» Ахмедовым.