Суд отправил под домашний арест генерала Шестерова

235-й гарнизонный военный суд отправил замначальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова под домашний арест, сообщили ТАСС в суде.

При этом отмечается, что следствие ходатайствовало о заключении генерала в СИЗО. Решение суда пока никто не обжаловал.

Шестерова обвиняют с руководителем парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым в растрате государственных средств.

В начале августа сообщалось о том, что состояние здоровья госпитализированного Шестерова не позволяет избрать ему меру пресечения.

Ранее Вячеслав Ахмедов попытался обжаловать свой арест.