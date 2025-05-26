Филипп Киркоров решил перевезти прах матери в Москву

Популярный исполнитель Филипп Киркоров намерен осуществить перезахоронение праха своей матери, скончавшейся 31 год назад, в российскую столицу. Артист сообщил о своем желании, чтобы Виктория Киркорова была упокоена рядом с могилой ее супруга Бедроса Киркорова. В настоящее время певец занимается подготовкой необходимой документации для осуществления этой процедуры.

Виктория Лихачева ушла из жизни 30 апреля 1994 года, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В этот трагический день Филипп отмечал свое 27-летие. Ее прах в настоящее время находится на кладбище в Софии, где она похоронена вместе с бабушкой и другими членами семьи.

Несколько месяцев назад, 18 марта, Филипп Киркоров потерял отца Бедроса Киркорова, который скончался в возрасте 92 лет от острой сердечной недостаточности. Бедрос был похоронен на Троекуровском кладбище, расположенном в Москве.

Теперь народный артист России заявил о своем стремлении воссоединить своих родителей после смерти, чтобы они покоились рядом друг с другом.

Ранее сообщалось, что у Киркорова после ожога руки воспалились суставы.