У Киркорова после ожога руки воспалились суставы

У народного артиста России, поп-короля Филиппа Киркорова диагностировали бурсит после того, как он получил ожог на собственном концерте в Санкт-Петербурне, пишет Mash.

Бурсит представляет собой воспаление суставной сумки (бурс), вызывающее боль, отечность и ограничение движений.

По информации телеграм-канала, теперь Киркорову предстоит ходить на перевязки каждый день. Врачи также также категорически запретили ему авиаперелеты.

Как пишет Mash, инцидент, на котором поп-король получил ожог, произошел еще 25 апреля во время выступления в петербургском концертном комплексе «Октябрьский». Киркоров выполнял заранее подготовленную сценическую постановку с фейерверками, которые были запущены из-за спины. Однако что-то в этот день пошло не так, и искра от салюта задела куртку певца.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская подтвердила, что артист получил ожог после концерта в Питере, из-за чего ему потребовалась помощь медицинских работников.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что фанатки Филиппа Киркорова отсудили у него деньги за отмену концертов при COVID-19.