России необходимо усилить геополитическое присутствие в ключевых регионах мира, в частности в Латинской Америке, чтобы противостоять планам администрации США. Как заявил в эфире радио Sputnik философ Александр Дугин, Вашингтон под руководством Дональда Трампа намерен добиться смены политических режимов в таких странах, как Колумбия и Венесуэла, и Москва должна активно противодействовать этим усилиям.

В качестве конкретной меры эксперт предложил наращивать масштабы военно-технического сотрудничества с государствами, находящимися в оппозиции американскому курсу. По его мнению, поставки вооружений следует осуществлять Ирану, движению «Хезболла» и Венесуэле активно, в значительных объемах и без оглядки на возможную критику, перенимая тем самым методы, которые традиционно использует в своей внешней политике сама Америка.

По его словам, подобная стратегия может привести к серьезной трансформации системы международных отношений, создав дополнительные центры силы и сокращая монополию Запада на решение глобальных вопросов. Это также способно укрепить позиции стран, выбирающих независимый от Вашингтона путь развития.

Эксперт подчеркнул, что итогом реализации такого подхода стало бы формирование более сбалансированной и многополярной мировой архитектуры. Активные и решительные действия России на международной арене, по логике эксперта, являются необходимым ответом на односторонние шаги США и способом защиты национальных интересов и суверенитета других государств.

