По словам философа Александра Дугина, эскалация военных конфликтов в разных регионах мира станет нарастать как минимум до инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что появившуюся от российской Службы внешней разведки информация о поручении президента Молдавии Майи Санду на фоне проблем с энергоснабжением республики разработать план военной операции в Приднестровье следует воспринимать как готовность к войне против ПМР. Действующий молдавский лидер должна быть внесена в список тех, кто стремится навредить России по максимуму.

По мнению эксперта, время до инаугурации Трампа будет страшным с точки зрения рисков для нашей страны.

Ранее подполковник ВС США Дэвис назвал бесполезными атаки Зеленского на российские города.