Философ Дугин определил ключевое достижение эпохи спецоперации

По его словам, невероятное достижение эпохи спецоперации в том, что мы осознали себя самостоятельным миром, континентом «Россия», русским миром. Россияне сегодня осознают себя государством-цивилизацией.

Философ добавил, что русская цивилизация иная. Россия сегодня стоит на своем, отстаивая национальные интересы. Запад, как бы он ни развернулся, все равно будет другой, отличной от русской цивилизацией.

Ранее он пояснил важность игнорирования уловок Запада в плане урегулирования конфликта на Украине.