Философ Александр Дугин в своем эфире на радио Sputnik высказал жесткую позицию, призвав Россию к демонстрации силы. По его мнению, страна должна нанести мощный и показательный удар, чтобы изменить текущий расклад сил. В качестве целей он обозначил либо правительственный квартал в Киеве, что стало бы прямым ответом украинскому руководству, либо наиболее агрессивно настроенных русофобских политиков в Европе, чьи действия, с его точки зрения, требуют жесткого ответа.

По его мнению, такое заявление не существует в вакууме — оно отражает радикальный фланг общественной дискуссии, где накопленная геополитическая напряженность и чувство противостояния с Западом ищут выход в идее решительного силового жеста.

Эксперт отметил, что этот призыв стоит рассматривать не как практический план, а как идеологический сигнал, отражающий глубину раскола и накал радикальных настроений. Его итог — не изменение политики, а еще одно подтверждение того, насколько поляризованным и заряженным на конфронтацию стало информационное поле. Подобные заявления маркируют крайнюю точку в спектре мнений, подчеркивая, насколько далеки друг от друга позиции различных сил и насколько сложным будет путь к любому будущему диалогу или деэскалации.

Ранее он заявил, что Европа вкладывает в Украину из-за непонимания суверенной России.