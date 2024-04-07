Он отметил, что от данных снарядов нереально скрыться и единственным методом противостояния является попытка сбить бомбардировщик.

Напомним, что российская авиация использует в зоне спецоперации авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Это позволяет военным самолетам наносить удары по укрепленным районам украинских войск, не подставляясь под огонь систем ПВО противника.

Ранее в одном из западных СМИ появилась информация, что государства Запада собирают минимум средств на собственную оборону, в то время как силы российских войск нарастают, это приведет к тому, что со временем западная поддержка Незалежной прекратится. Кроме того, издание отмечает, что граждане демократических стран крайне зависимы от сильно раздутого общего потребления, что не принесет им пользу в противостоянии с Москвой.