Финансист Мехтиев назвал способы действия при оформлении микрозайма под видом банковского кредита

Банк России заявил о выявлении случаев оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Банки в своих дистанционных каналах предлагают получить заемные средства, тем не менее не информируют, каким будет договор и с кем он будет заключен. Финансист Эльман Мехтиев рассказал, каким образом под видом кредита граждане могут получить микрозайм. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, банки предлагают и оформляют только кредиты физическим лицам, займы оформляют только микрофинансовые организации. Можно отказаться от исполнения обязательств, поскольку период охлаждения продлен, в течение которого можно вернуть всю сумму.

Эксперт добавил, что очень важно внимательно читать договор перед тем, как его подписать, следить за тем, чтобы небыли предустановлены галочки, а если все же продукт был приобретен и в нем имеются дополнительные услуги, не пользоваться консультациями и требовать возврата средств, если в займе нет необходимости.

Ранее сообщалось, что россияне вновь начали запрашивать кредиты, несмотря на самозапреты.